"Centrodestra da rifondare". Forza Italia al centro, voci pesanti: "Cosa ci dicono i sondaggi" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo, Antonio Tajani, è stato ospite di Non Stop News su RTL 102.5 con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. "Il progetto di vaccinazione che abbiamo dato a Draghi e al generale Figliuolo si è rivelato essere vincente", ha raccontato in radiovisione. Tanti i temi affrontati da Tajani: dallo stato di salute del centrodestra alla pandemia, passando per l'elezione di Roberta Metsola come presidente del Parlamento Europeo dopo la morte di David Sassoli. Poi l'elezione del Capo dello Stato, il referendum sulla Giustizia e cannabis, il caro energia e la legge sull'eutanasia. L'UNIONE DEL centrodestra "Governiamo la maggior parte delle regioni d'Italia insieme, c'è ...

Ambrakey1 : Berlusconi ha dato in mano il partito ai vari Tayani, Carfagna, Gelmini ecc. Che errore... Michela Biancofiore, l… - GCugini : Michela Biancofiore, l'affondo: 'Se Berlusconi non vuole mettere una pietra tombale sulla sua dignità, rifondi il c… - Adm3456rrr : Sulla porta della'Bottega' c'è scritto :'vendesi' Troppo tardi signora Biancofiore.Per quanto mi riguarda un bene p… - Antonio45994088 : La mancata ascesa di Silvio al colle non è da ricercare negli alleati ma tra i suoi colonnelli che hanno impallinat… - gioacchinobpb12 : @borghi_claudio Ecco perché è doveroso rifondare il centrodestra eliminando FI che non lo è. Punto -