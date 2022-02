Centro Psicoterapeutico “Maieutica” | eccellenza salernitana

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) di Andrea Orza Pensiamo a Socrate e ai suoi interlocutori cercando di figurarci una scena. Uno di loro proponeva una risposta ad una domanda e lui replicava spesso: “Non basta, prova ad esprimerlo meglio!”. Il modo migliore nella dialettica socratica corrispondeva all’opinione più vicina alla verità. Il criterio di ricerca della verità prese il nome diche consiste anche nel porsi le domande giuste. Il” a Salerno, in via Nicola Granati 5, riprende lo spirito della partecipazione attiva del paziente fornendo, come spiega il dott. Emiliano Avallone, “un contesto in cui tutti possono sentirsi a proprio agio e lontano dalle discriminazioni”. Ci racconti del vostro progetto. “L’anno scorso abbiamo festeggiato 10 anni di “”! L’idea originaria nasce dallo ...