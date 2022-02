Caro Draghi | così il Pnrr ci penalizza | la lettera dei sindaci di Roma | Milano | Torino e Napoli

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laporta la data del 14 gennaio. E' firmata daidi. L'oggetto della missiva indirizzata a Marioriguarda la ripartizione dei fondi delper le grandi città. Roberto Gualtieri, Beppe Sala, Stefano Lo Russo e Gaetano Manfredi ritengono che i bandi per le risorse europee non tengano conto della vastitità e della complessità dei comuni che guidano. Anzi ne esconoti. Il tema è stato affrontato, con più di una tensione, anche all'interno dell'Anci. La, che il Foglio pubblica in esclusiva, è un atto forte. E segna anche la nascita di un fronte comune da parte dei quattro. Tutti di area centrosinista e del Pd. Nel dettaglio gli ...

Il Foglio

L'oggetto della missiva indirizzata a Marioriguarda la ripartizione dei fondi del Pnrr per ...Presidente,a seguito della lettera inviata dal Sindaco di Roma sulla penalizzazione delle ...... "Il governovuole mettere in atto un vero e proprio esproprio ai danni di 30mila imprese ... che ha stravolto gli equilibri mondiali e messo a dura prova anche il turismo locale e il...Per arrivare all’obiettivo il presidente Draghi ha dovuto superare molte resistenze ... per migliorare la qualità dei servizi e il piano tariffario per combattere il “caro ombrelloni”. Tra le regole è ...La lettera porta la data del 14 gennaio. E' firmata dai sindaci di Roma, Milano, Torino e Napoli. L'oggetto della missiva indirizzata a Mario Draghi riguarda la ripartizione dei fondi del Pnrr per le ...