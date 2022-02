Canalis, polemica per lo spot a Sanremo. Toti: «Pagata 100 mila euro per essere testimonial» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non si placano le polemiche sullo spot promozionale di Elisabetta Canalis «La mia Liguria», andato in onda durante il Festival di Sanremo 2022. La showgirl sarda, come ha riferito il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti rispondendo a un’interrogazione in Consiglio regionale del capogruppo Ferruccio Sansa (Lista Sansa), è stata Pagata 100 mila euro per fare da testimonial. «Lo spot ha avuto un ascolto medio di 10 milioni di telespettatori, è andato in onda per la prima volta al Festival di Sanremo nell’ambito di una campagna promozionale complessiva del valore di 204 mila euro che andrà avanti tutto l’anno con ulteriori passaggi su più emittenti, comprensiva di registrazione ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non si placano le polemiche sullopromozionale di Elisabetta«La mia Liguria», andato in onda durante il Festival di2022. La showgirl sarda, come ha riferito il presidente della Regione Liguria Giovannirispondendo a un’interrogazione in Consiglio regionale del capogruppo Ferruccio Sansa (Lista Sansa), è stata100per fare da. «Loha avuto un ascolto medio di 10 milioni di telespettatori, è andato in onda per la prima volta al Festival dinell’ambito di una campagna promozionale complessiva del valore di 204che andrà avanti tutto l’anno con ulteriori passaggi su più emittenti, comprensiva di registrazione ...

