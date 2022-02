Canada, almeno 10 le vittime del peschereccio spagnolo affondato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sale a 10 il bilancio dei morti confermati nel naufragio del peschereccio spagnolo Villa de Pitanxo, affondato in acque canadesi al largo dell'isola di Terranova: lo confermano i servizi di soccorso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sale a 10 il bilancio dei morti confermati nel naufragio delVilla de Pitanxo,in acque canadesi al largo dell'isola di Terranova: lo confermano i servizi di soccorso ...

Advertising

domenicosabell1 : Canada, affonda un peschereccio spagnolo: almeno sette vittime - Piergiulio58 : Canada: affonda peschereccio spagnolo, almeno sette vittime. - e3b4ca3d0921414 : @Cambiacasacca Non sanno se essere inglesi o francesi. Hanno un territorio enorme che devono popolare. Ho molti am… - news_mondo_h24 : Peschereccio spagnolo affonda in Canada, almeno sette morti - Massxmo : @VogliaZebra_net Almeno vederlo in Canada. Mi tengo pronto per partecipare al Piazzale Loreto (MI) Ma in Italia campa cavallo che ....... -