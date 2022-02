Calvarese nello spogliatoio dell’arbitro Abisso: procedimento su Roma-Genoa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma-Genoa del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 0-0, ma la partita è salita alla ribalta per un altro motivo. Il finale è stato ricco di tensione, in particolar modo si sono registrate le proteste dei giallorossi per il gol annullato a Zaniolo nei minuti finali per un fallo di Abraham. La procura federale ha aperto un procedimento, su segnalazione dell’Aia, per la presenza dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese a ridosso dello spogliatoio dell’arbitro Abisso al termine di Roma-Genoa. E’ quanto apprende l’Ansa. Nelle ultime settimane Calvarese aveva avuto un incarico di consulente dalla Roma come match analyst arbitrale. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 febbraio 2022)del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 0-0, ma la partita è salita alla ribalta per un altro motivo. Il finale è stato ricco di tensione, in particolar modo si sono registrate le proteste dei giallorossi per il gol annullato a Zaniolo nei minuti finali per un fallo di Abraham. La procura federale ha aperto un, su segnalazione dell’Aia, per la presenza dell’ex arbitro Gianpaoloa ridosso delloal termine di. E’ quanto apprende l’Ansa. Nelle ultime settimaneaveva avuto un incarico di consulente dallacome match analyst arbitrale. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

alesco75 : RT @Sherloc25733315: Oggi si è saputo che uno stipendiato della Roma (Calvarese) è entrato nello stanzino dell’arbitro alla fine della part… - GiancarloPoli7 : RT @Sherloc25733315: Oggi si è saputo che uno stipendiato della Roma (Calvarese) è entrato nello stanzino dell’arbitro alla fine della part… - AQVILAROMANA : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, caso Abisso: irruzione del consulente Calvarese nello stanzino, esposto all'AIA dell'arbitro - ABalestrieri : RT @mirkonicolino: Gianpaolo #Calvarese, ex arbitro e ora consulente della #Roma, è entrato - non avendone alcun titolo - nello stanzino de… - DadoSuperSantos : RT @mirkonicolino: Gianpaolo #Calvarese, ex arbitro e ora consulente della #Roma, è entrato - non avendone alcun titolo - nello stanzino de… -