Calhanoglu: 'Partita importante per tutta l'Inter, ma io non sento la pressione' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato a Prime Video a poche ore dall'inizio della partitita contro il Liverpool:... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il centrocampista dell'Hakanha parlato a Prime Video a poche ore dall'inizio della partitita contro il Liverpool:...

Advertising

MatteoR2798 : RT @marifcinter: #Calhanoglu: 'Per chi tiferà il Milan? Io ho tanti amici al #Milan, non credo che domani tiferanno per noi. Ma non mi inte… - MondoBN : CALHANOGLU sicuro: “Siamo ancora primi e abbiamo u - _annaira__ : hakan calhanoglu anche oggi gasa col video pre partita - interchannel_ic : ??@sneijder101010 : “#Calhanoglu? Hakan è uno dei segreti di questa #Inter: è un fuoriclasse, ha i colpi per decidere da solo una partita. - eia58 : RT @it_inter: Il piano di #Inzaghi con il Liverpool è pronto, studiato nei minimi dettagli: attaccare per non essere attaccati sfruttando i… -