Calciomercato Torino | tutto ruota attorno alle decisioni di Bremer e Belotti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Definire oggi per presentarsi sul terreno delle trattative estive con un piano da poter seguire minuziosamente. Ildelattende ledi pilastri come Gleisoned Andrea. I due calciatori vivono situazioni estremamente diverse: il centrale brasiliano ha rinnovato recentemente il contratto con la promessa di essere ceduto a fine stagione, mentre il capitano dei granata andrà in scadenza a giugno e sta (ancora) riflettendo sul suo futuro. Il carioca è corteggiato da Inter, Milan e diversi club di Premier League e porterà in dote una cifra superiore ai 25 milioni di euro. L’attaccante, invece, valuta diverse possibilità: raggiungere Lorenzo Insigne a Toronto, accettare un ruolo da comprimario in un top club di Serie A o firmare il rinnovo (a vita) con il ...