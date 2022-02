Calciomercato Napoli, occhi puntati sul giovane emergente: i dettagli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In lotta per lo scudetto e vogliosi di continuare su questa via. L’arrivo di Luciano Spalletti ha portato una nuova quadratura tattica ai partenopei di Aurelio De Laurentiis. Il Calciomercato del Napoli dovrà, la prossima estate, supportare questa stagione fin qui estremamente positiva. Gli azzurri, non a caso, avrebbero messo gli occhi su uno dei giovani emergenti di questa Serie A: Fabiano Parisi, esterno basso dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli (che ha vissuto anni ed anni nello staff del mister di Certaldo), ha attirato le mire di Cristiano Giuntoli. L’irpino potrebbe crescere tranquillamente all’ombra di Mario Rui, diventando il titolare progressivamente e senza troppa fretta. Seguici su Metropolitan Magazine (Credit foto – pagina Facebook CalcioNapoli1926.it) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In lotta per lo scudetto e vogliosi di continuare su questa via. L’arrivo di Luciano Spalletti ha portato una nuova quadratura tattica ai partenopei di Aurelio De Laurentiis. Ildeldovrà, la prossima estate, supportare questa stagione fin qui estremamente positiva. Gli azzurri, non a caso, avrebbero messo glisu uno dei giovani emergenti di questa Serie A: Fabiano Parisi, esterno basso dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli (che ha vissuto anni ed anni nello staff del mister di Certaldo), ha attirato le mire di Cristiano Giuntoli. L’irpino potrebbe crescere tranquillamente all’ombra di Mario Rui, diventando il titolare progressivamente e senza troppa fretta. Seguici su Metropolitan Magazine (Credit foto – pagina Facebook Calcio1926.it) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

SiamoPartenopei : Belotti aspetta il Milan e rifiuta due super offerte. Il Napoli non molla - yassine01937035 : RT @calciomercatoit: ????#Napoli, il #Barcellona fa spese in Italia: 40 milioni per #Koulibaly - CalcioNapoli24 : - DilectisG : RT @calciomercatoit: ????#Napoli, il #Barcellona fa spese in Italia: 40 milioni per #Koulibaly - calciomercatoit : ????#Napoli, il #Barcellona fa spese in Italia: 40 milioni per #Koulibaly -