Calciomercato Juventus | grana Cuadrado | grossi problemi | la situazione

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Juanè in bilico per quanto riguarda il suo rinnovo con lae così a Torino stanno già guardando le novità dall’Austria. Laè sempre alla ricerca di nuovi campioni forti e di prospettiva che possono cambiare le sorti della squadra in meglio e, perché no, provare a creare dei possibili campioni del futuro e con l’addio diè possibile un acquisto dall’Austria di primissimo nome da parte della Signora. Juan(GettyImages)Juanè stato sicuramente uno dei giocatori più importanti dellain questi ultimi anni, un vero e proprio pendolino della fascia destra, capace di attaccare e negli ultimi anni anche di difendere in maniera ottima. Il colombiano è però arrivato ormai alla fine della sua ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, spazio ai rinnovi: #DeSciglio il primo nome sulla lista - NewsletterLeggo : Calciomercato Juventus: possono arrivare a parametro zero! Ultimissime Le news del giorno di Juventus… - gilnar76 : Calciomercato Juve: assalto del Psg all’obiettivo di Cherubini. Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, #Cambiaso sfreccia a sinistra ?? - sportli26181512 : VXL, un blogger bianconero si domanda: 'Già finito l'effetto Vlahovic?': L'impatto di Dusan Vlahovic alla Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Juventus News 24

, Sterling era vicino a vestire bianconero Sterling ©LaPresseEh sì, perché in Spagna di quello che poteva essere per l'esterno d'attacco inglese ancora se ne discute. Secondo ...Commenta per primo L'impatto di Dusan Vlahovic allaè stato davvero notevole. Dopo il goal all'esordio contro il Verona in campionato, il serbo ... https://vivoperlei..com/articolo/...Soprattutto il mese di Marzo sarà quello decisivo per l’undici di Inzaghi che se riuscirà a passare indenne le sfide consecutive con Torino, Fiorentina, Juventus e Verona avrà strada spianata verso il ...Cda Juventus: i rinnovi la priorità Ovviamente ... I nomi più caldi per il mercato estivo Definita la questione rinnovi, si definiranno le strategie per il calciomercato estivo, anche se le prime ...