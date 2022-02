Calcio | Marotta | rinnovi Perisic e Brozovic? Stiamo trattando

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Idi? Siamo in fase di negoziazione, sono dinamiche che si verificano in questo momento della stagione. Se gli svincolati hanno piacere di rinnovare, da parte nostra c'è ...

Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe, intervistato da Sky Sport prima della sfida contro il Liverpool. "I rinnovi di noi dirigenti? Per noi la firma rappresenta un atto ..."Siamo soddisfatti perché questo appuntamento mancava da 10 anni, è un motivo di grande orgoglio essere qui - ha spiegato- . Una serata da batticuore. Col massimo rispetto per l'avversario, ...Così Beppe Marotta, ad dell'Inter, intervenuto a Sky Sport prima della partita di Champions League contro il Liverpool. "Vidal ha dalla sua una forte esperienza e in queste partite può metterla in ...Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sui temi dell'attualità di casa Inter. Queste le sue parole a pochi minuti dalla partita: "Vidal ...