Calcio | Gravina | ‘stop Serie A per Nazionale? Io tifo squadre italiane | tema all' ordine del giorno'

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “Rinvio giornataA del 20 marzo per la? Non ne abbiamo parlato oggi in Consiglio Federale ma è una questione all'del. Lasciamo che lesi qualifichino nelle Coppe, siamosi di”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabrielein conferenza stampa al termine del Consiglio federale, sul possibile rinvio della giornata diA del 20 marzo per favorire ladi Roberto Mancini impegnata nei play-off di qualificazione ai Mondiali del Qatar. “Non confondo mai le questioni, ioper le, mi auguro superino il turno nelle Coppe e si trovino ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gravina

Sentita la relazione della Lega e in particolare del vicepresidente di A Luca Percassi, la Federcalcio su proposta del presidente Gabrieleha deciso di far entrare nel pieno delle sue ...e Finanza scrive che la Federcalcio, su proposta di, ha deciso di far entrare nel pieno delle sue funzioni il nuovo commissario dal 26 febbraio. Resterà in carica fino al 15 marzo. ...La differenza tra 75 e 100 non è tanta ma sarebbe un grande messaggio per tutti". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale di oggi. "Alcuni tifosi che ...Ma sentita la relazione della Lega - e in particolare del vicepresidente di A, Luca Percassi - la Federcalcio su proposta del presidente Gabriele Gravina ha deciso di far entrare nel pieno delle sue ...