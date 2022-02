Calcio: Gasperini 'Vittoria Europa League non è un obiettivo' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il tecnico dell'Atalanta: "Giocare tre anni in Champions ha abituato bene..." BERGAMO - "Vogliamo misurarci per capire il nostro livello e per migliorarci, ma non possiamo avere come obiettivo la ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il tecnico dell'Atalanta: "Giocare tre anni in Champions ha abituato bene..." BERGAMO - "Vogliamo misurarci per capire il nostro livello e per migliorarci, ma non possiamo avere comela ...

