Calcio femminile, Algarve Cup: Bonansea regala alle azzurre il successo all’esordio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La nazionale italiana trova il successo nella prima partita dell’Algarve Cup. Decisiva Barbara Bonansea che firma il gol del definitivo 0-1 che ci regala il successo contro la temibile Danimarca all’Estadio Municipal di Lagos, località che affaccia sull’Oceano Atlantico, nell’estremo sud del Portogallo. Le azzurre partono quindi nel migliore dei modi in un torneo che già le aveva viste protagoniste nel 2020. quando solo l’aggravarsi della pandemia le impedì di giocarsi il successo nell’atto finale della competizione. Nel percorso di avvicinamento all’Algarve Cup, giocatrici e staff non si sono nascoste, mirando decisamente ad un risultato importante. In una partita molto equilibrata sin dal primo momento, è un guizzo del grande talento dell’attaccante ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La nazionale italiana trova ilnella prima partita dell’Cup. Decisiva Barbarache firma il gol del definitivo 0-1 che ciilcontro la temibile Danimarca all’Estadio Municipal di Lagos, località che affaccia sull’Oceano Atlantico, nell’estremo sud del Portogallo. Lepartono quindi nel migliore dei modi in un torneo che già le aveva viste protagoniste nel 2020. quando solo l’aggravarsi della pandemia le impedì di giocarsi ilnell’atto finale della competizione. Nel percorso di avvicinamento all’Cup, giocatrici e staff non si sono nascoste, mirando decisamente ad un risultato importante. In una partita molto equilibrata sin dal primo momento, è un guizzo del grande talento dell’attaccante ...

Advertising

AntoDamiano1996 : E intanto un bel risultato lo ottiene anche la Nazionale Femminile di calcio, che batte la Danimarca 1-0 nella prim… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Empoli contro Roma in Coppa Italia femminile: le date #empolifc - MontiFrancy82 : Mercoledì 16 febbraio, alle ore 13 italiane, la @AzzurreFIGC di calcio scenderà in campo contro la Danimarca nel pr… - voceditalia : Calcio femminile, Camila Pescatore pronta per la Turkish Women’s Cup. - _chemic4ls : dall'anno prossimo il calcio femminile diventa finalmente professionistico però intanto le partite della nazionale… -