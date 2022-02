Buick è al lavoro su un concept elettrico | in arrivo quest' estate

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Come ben sappiamo , General Motors ha l'obiettivo di proporre entro il 2025 ben 30 nuovi veicoli elettrici , distribuiti tra la casa madre, Cadillac , Chevrolet e GMC . Fino ad ora però, non si era ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Buick lavoro

QN Motori

Non ci sono altre informazioni su stile e tecnologia, ma è molto probabile che il primo veicolo elettricosarà un crossover , seguendo le indicazioni già date tempo fa da General Motors in ...Investimento che permetterà anche di andare a creare 4.000 nuovi posti dioltre a ... Delta Township - L'investimento è per la produzione della Chevrolet Traverse e dellaEnclave di ...Fino ad ora però, non si era ancora parlato di Buick, altro importante marchio che fa capo al gruppo General Motors. L’assenza di Buick dai piani di elettrificazione è terminata: il brand ha infatti ...