Brasile | Lula vola nei sondaggi ma Bolsonaro ha il sostegno degli evangelici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “L’Onu tanto adorata dalla sinistra, per quanto ne sanno i fratelli, ha affermato che ‘la Chiesa cristiana è nemica dei diritti umani’. Il progetto dell’organizzazione, quindi, è quello di diventare una religione mondiale e di imporre leggi umanitarie, non spirituali, in modo che il mondo non sia soggetto alla dottrina cristiana”. Avete letto bene, un messaggio delirante e chiaramente falso ma che fa parte della propaganda che inonda il mondo delle chiese evangeliche nelpre-elettorale. Questo video messaggio in particolare circola nella comunità evangelica del municipio di Carapicuíba (Stato di San Paolo) e mira a screditare la figura die promuovere l’immagine di Jair Bolonaro come difensore della fede cristiana. Ininfatti la situazione non solo è complessa ma è anche molto tesa. L’ex presidente Luiz Inácio ...