Bracconaggio | ucciso vicino a Roma un rarissimo ibis eremita 17 casi negli ultimi sei anni

zampino23986533 : @legatte61 Già la caccia è merda, la foto del povero pettirosso nella foto è stato ucciso con una trappola, e si ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Bracconaggio ucciso

Adnkronos

'Dai primi accertamenti clinici si esclude che il lupo sia statocon un colpo di arma da fuoco; nessun proiettile è stato recuperato all'interno della ... Una forma diche in Toscana ...Non è statoda arma da fuoco. Il lupo trovato morto negli scorsi giorni nel Comune di Valfabbrica da un ... avvertendo i Carabinieri Forestali, non sarebbe stato vittima di. A ...Roma, 16 febbraio 2022 - Un rarissimo esemplare di ibis eremita ucciso a colpi di fucile ... volto alla reintroduzione in Europa dell'ibis eremita. "Mentre il bracconaggio miete ogni giorno nuove ...2' di lettura 16/02/2022 - 17 CASI IN ULTIMI SEI ANNI, FATTO GRAVISSIMO, ISTITUZIONI ASSENTI (DIRE) Roma, 16 feb. - Un rarissimo esemplare di ibis eremita ucciso a colpi di fucile ... "Mentre il ...