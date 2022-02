Borrell | ' Dobbiamo verificare se c' è stato davvero il ritiro dei soldati russi dalla Crimea'

Advertising

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Dopo settimane di tensione al confine ucraino, la Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca, dove il dispiegamento di ...Mondo - Per affrontare la crisi in Ucraina dobbiamo sperare nel meglio e prepararci al peggio '. Lo ha detto Josep Borrell , Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di ...