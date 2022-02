Bonus psicologo: contributo fino a 500 euro in base all’ISEE (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In arrivo il bonsu psicologo di 500 euro per chi ha patito della pandemia, del lockdown, dello smart working e della Dad. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In arrivo il bonsudi 500per chi ha patito della pandemia, del lockdown, dello smart working e della Dad. L'articolo .

Advertising

AndreaVenanzoni : La soluzione non è il “bonus psicologo” (comodo strumento per nettarsi la coscienza coi fondi pubblici) ma, semplic… - fanpage : ?? Il Bonus Psicologo ci sarà. L'annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza - Tg3web : Anticipato in alcune regioni, il bonus psicologo si prepara a diventare legge. Una risposta e un aiuto contro il di… - orizzontescuola : Bonus psicologo: contributo fino a 500 euro in base all’ISEE - mister_X_HJS : RT @Tg3web: Anticipato in alcune regioni, il bonus psicologo si prepara a diventare legge. Una risposta e un aiuto contro il disagio giovan… -