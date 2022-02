BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: NOVITA’ 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una detrazione Irpef dedicata agli interventi di eliminazione delle BARRIERE ARCHITETTONICHE in edifici già esistenti. In particolare: spetta nella misura del 75%; spetta per le spese documentate sostenute dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022; deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. In alternativa, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 50.000 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Legge di Bilancioha introdotto una detrazione Irpef dedicata agli interventi di eliminazione dellein edifici già esistenti. In particolare: spetta nella misura del 75%; spetta per le spese documentate sostenute dall’1 gennaioal 31 dicembre; deve essere ripartita in cinque rate di pari importo. In alternativa, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 50.000 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero ...

