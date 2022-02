Bomba in diretta di Marotta: su Brozovic e Perisic! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un’importante dichiarazione è stata rilasciata da Giuseppe Marotta ai microfoni di Sky, al margine della sfida contro il Liverpool delle ore 21:00. Marotta Brozovic PerisicL’amministratore delegato nerazzurro ha così allontanato le voci di un possibile addio dei due nomi più chiacchierati in casa Inter, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic: “Siamo in trattativa con Marcelo Brozovi? e Ivan Perisi? per prolungare i loro contratti. Vogliono restare qui e la nostra sensazione è la stessa, vogliamo che rimangano“. POTREBBE INTERESSARTI: Inter-Liverpool, un centrocampista dei Reds nella storia: il motivo! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un’importante dichiarazione è stata rilasciata da Giuseppeai microfoni di Sky, al margine della sfida contro il Liverpool delle ore 21:00.PerisicL’amministratore delegato nerazzurro ha così allontanato le voci di un possibile addio dei due nomi più chiacchierati in casa Inter, Marceloe Ivan Perisic: “Siamo in trattativa con Marcelo Brozovi? e Ivan Perisi? per prolungare i loro contratti. Vogliono restare qui e la nostra sensazione è la stessa, vogliamo che rimangano“. POTREBBE INTERESSARTI: Inter-Liverpool, un centrocampista dei Reds nella storia: il motivo!

Advertising

LALAZIOMIA : #Estero #Inter #Juventus #Lazio #Mercato Luis Alberto snobba Juventus e Inter | Annuncio bomba in diretta - gilnar76 : De Maggio sgancia la bomba in diretta: “L’anno prossimo un top di Serie A può giocare al #Napoli” #Forzanapoli… - Spazio_Napoli : De Maggio sgancia la bomba in diretta: “L’anno prossimo un top di Serie A può giocare al Napoli” - AleAle24552483 : @fenice_risorta MINIMIZZARE LA VIOLENZA SUBITA DALLA GIORNALISTA IN DIRETTA TV. ROBA DA ITALOVISCIDI E RENZI. A SUA… - Laura7930564897 : RT @RobertoArduini1: Stanotte tutte telefonate bomba vi sta piacendo la puntata? Restate su Radio2 con #ilunatici dal lunedì al venerdì in… -