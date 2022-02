Bollettino Covid oggi | i dati in Italia del 16 febbraio Contagi dalle regioni

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cala la curva di ricoveri perin. Il report della Fiaso negli ospedali sentinella conferma il trend positivio evidenziato daldel ministero della Salute in questi giorni . E, ...

Advertising

SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - Ilikepuglia : Covid, il bollettino del 16 febbraio: 4.498 nuovi casi e dieci decessi in Puglia - italiaserait : Covid oggi Puglia, 4.498 contagi e 10 morti: bollettino 16 febbraio - fisco24_info : Covid oggi Veneto, 4.498 contagi e 10 morti: bollettino 16 febbraio: (Adnkronos) - I dati della regione… - StraNotizie : Covid oggi Veneto, 4.498 contagi e 10 morti: bollettino 16 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Bizjournal.it - Liguria

Ildl oggi 16 febbraio I dati locali / Veneto Il Veneto registra 5.181 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, un dato che pare indicare una stabilizzazione della curva dei nuovi casi, ...I dati della regione Sono 5.181 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo- 19. Si registrano altri 30 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffuso oggi dalla regione. Il ...Sono 4.498 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino del 16 febbraio 2022 e 10 i decessi. Processati 34.814 test giornalieri nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono così ...(Adnkronos) – Sono 4.498 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti. I nuovi casi, ...