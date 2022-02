Bollette e benzina, record e prezzi alti a lungo: il nuovo decreto e il tetto Isee da cambiare (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un nuovo decreto del governo Draghi sulle Bollette è atteso per venerdì in Consiglio dei ministri. Servirà a mettere una toppa sui rincari certificati ieri da Arera (l’Autorità per l’Energia) durante una audizione al Senato. Nel primo trimestre 2022 ha certificato un aumento del 131% dell’energia elettrica rispetto allo stesso periodo del 2021 per il cliente domestico (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse). Aumenti che scontano anche gli aiuti approvati, senza i quali l’aggravio sarebbe stato maggiore. Ma nel frattempo aumentano anche i prezzi della benzina. In modalità self sono arrivati a 1,837 euro al litro. Il prezzo medio del diesel (self) è invece a 1,712 euro al litro. Più ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Undel governo Draghi sulleè atteso per venerdì in Consiglio dei ministri. Servirà a mettere una toppa sui rincari certificati ieri da Arera (l’Autorità per l’Energia) durante una audizione al Senato. Nel primo trimestre 2022 ha certificato un aumento del 131% dell’energia elettrica rispetto allo stesso periodo del 2021 per il cliente domestico (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse). Aumenti che scontano anche gli aiuti approvati, senza i quali l’aggravio sarebbe stato maggiore. Ma nel frattempo aumentano anche idella. In modalità self sono arrivati a 1,837 euro al litro. Il prezzo medio del diesel (self) è invece a 1,712 euro al litro. Più ...

