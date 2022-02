Blitz dei Carabinieri a Licola, sequestro nel noto lido (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Blitz di Carabinieri e Guardia Costiera, sequestri a Licola. I militari dell’arma, in un’operazione congiunta della Guardia Costiera, hanno rilevato diversi manufatti edilizi abusivi nel territorio di Pozzuoli. Licola, lido sequestrato Sono stati posti a sequestro una piscina interrata, una piattaforma cementizia pavimentata di circa 710 metri quadri realizzata su area demaniale marittima e destinata a struttura balneare, un locale tecnico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022)die Guardia Costiera, sequestri a. I militari dell’arma, in un’operazione congiunta della Guardia Costiera, hanno rilevato diversi manufatti edilizi abusivi nel territorio di Pozzuoli.sequestrato Sono stati posti auna piscina interrata, una piattaforma cementizia pavimentata di circa 710 metri quadri realizzata su area demaniale marittima e destinata a struttura balneare, un locale tecnico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

