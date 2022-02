Blanco, tutti pazzi per il tour: 300mila biglietti venduti, boom del secondary ticketing (fino a 400 euro) e isteria sui social (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sui social gli hashtag #comprobiglietto, #vendobiglietto, #BlanchitoBebe e #BluCelestetour sono in trend quasi tutti i giorni. Addirittura su Instagram esistono profili fake che promettono – ma non mantengono – la vendita di biglietti ormai introvabili, ma sono solo delle truffe (fate attenzione!). Da qui le telefonate disperate tra amici e amiche, genitori vessati da figli adolescenti e non, tutti per ore ed ore davanti al computer nella speranza di trovare un posto per un tour sold out in pochissimi minuti. È il fenomeno Blanco che con il Blu Celeste tour sta riportando la percezione nell’opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori di essere tornati alla situazione dei live pre pandemia. Il periodo felice di quando ancora la febbre per i concerti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Suigli hashtag #comprobiglietto, #vendobiglietto, #BlanchitoBebe e #BluCelestesono in trend quasii giorni. Addirittura su Instagram esistono profili fake che promettono – ma non mantengono – la vendita diormai introvabili, ma sono solo delle truffe (fate attenzione!). Da qui le telefonate disperate tra amici e amiche, genitori vessati da figli adolescenti e non,per ore ed ore davanti al computer nella speranza di trovare un posto per unsold out in pochissimi minuti. È il fenomenoche con il Blu Celestesta riportando la percezione nell’opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori di essere tornati alla situazione dei live pre pandemia. Il periodo felice di quando ancora la febbre per i concerti ...

