Blanco, ecco come passa i giorni post Sanremo. E il tour è già sold out (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il vincitore dell’ultimo Sanremo insieme a Mahmood si allena e pensa a nuove avventure professionali. Nel frattempo polverizzati i biglietti per le nuove date del tour di Blanco, tutto sold out Probabilmente neanche lo stesso Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, si sarebbe immaginato un successo del genere. Il cantante trionfatore del Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con il brano Brividi sta vivendo con grande serenità ma allo stesso tempo entusiasmo questo periodo d’oro, con l’amore della gente e dei fan che stanno mostrando quanto la musica di Blanco abbia fatto breccia nei cuori. Su Instagram Blanco posta foto mentre si allena in palestra, voglioso più che mai di tornare in forma quando arriverà il momento di esibirsi ai ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il vincitore dell’ultimoinsieme a Mahmood si allena e pensa a nuove avventure professionali. Nel frattempo polverizzati i biglietti per le nuove date deldi, tuttoout Probabilmente neanche lo stesso, al secolo Riccardo Fabbriconi, si sarebbe immaginato un successo del genere. Il cantante trionfatore del Festival di2022 insieme a Mahmood con il brano Brividi sta vivendo con grande serenità ma allo stesso tempo entusiasmo questo periodo d’oro, con l’amore della gente e dei fan che stanno mostrando quanto la musica diabbia fatto breccia nei cuori. Su Instagrama foto mentre si allena in palestra, voglioso più che mai di tornare in forma quando arriverà il momento di esibirsi ai ...

Advertising

her3isg4v : In fissa con Blanco (Underwater Live Session). Ecco gli effetti di Sanremo su di me - ranyuu : Mio cugino è riuscito a prendere i biglietti per Blanco e io no ecco come si sfasciano le famiglie - StayBombes : @esistenzialinte Dopo 3 anni senza concerti la gente vuole anche andarci tanto per. Diciamo che ecco blanco non è p… - DioPadreterno : Molti si chiedono che fine fanno i capi di governo con velleità dittatoriali. Ecco un racconto di 49 anni fa... Il… - Olimpiamicky : #Brivido di @THEREALGUE e @marracash 3 spanne minimo sopra i #brividi plurale di @Mahmood_Music e #Blanco. Ecco l’ho detto ???????? -