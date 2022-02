Biathlon | Pechino 2022 | oro alla Svezia nella staffetta femminile L’Italia sogna | ma poi è quinta

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sulle nevi del Zhangjiakou NationalCentre (Cina) si è tenuta la prova a squadredelin queste Olimpiadi Invernali. Temperature meno proibitive rispetto al solido e il sole a baciare i volti delle atlete che in mente hanno avuto il solito target: trovare il giusto mix tra precisione al poligono e velocità sugli sci stretti. E’ stata la, dunque, a trionfaregara odierna. Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna ed Elvira Oeberg hanno trascinato al successo la compagine svedese che, con l’uso di sei ricariche nel computo complessivo, si è imposta. Decisivo l’apporto delle due sorelle Oeberg, con Elvira che un solo erroresua frazione nel tiro ha fatto la differenza sugli sci chiudendo nei fatti i giochi per la conquista ...

Quinto posto e qualche rimpianto per la staffetta femminile di biathlon, che a lungo accarezza il sogno del podio. Partita con Lisa Vittozzi e con Dorothea Wierer seconda frazionista, l'Italia tiene testa alla Svezia, poi oro, e anche con Samuela Comola riesce a ... Sulle nevi del Zhangjiakou National Biathlon Centre (Cina) si è tenuta la prova a squadre femminile del biathlon in queste Olimpiadi Invernali 2022. Temperature meno proibitive rispetto al solido e il ... Una buona Italia chiude al quinto posto la staffetta femminile di biathlon, valevole per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il quartetto azzurro formato da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela ...