Berrettini-Monteiro in tv domani: orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Matteo Berrettini sfiderà Thiago Monteiro al secondo turno dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022. Il tennista azzurro torna in campo dopo la semifinale degli Australian Open e lo fa sulla terra brasiliana. Accreditato di un bye in quanto prima testa di serie, debutterà direttamente al secondo turno contro il beniamino di casa. Matteo è nettamente più forte del suo avversario e parte ampiamente favorito. Tuttavia l’impegno non va sottovalutato, per due ragioni in particolare: per l’italiano si tratta del primo match stagionale sulla terra rossa, mentre Monteiro ne ha già disputati quattro, battendo peraltro avversari ostici come Ramos e Baez. Inoltre, il pubblico sosterrà in gran parte il proprio connazionale e non è una novità quanto siano caldi i tifosi sudamericani. Tra i due non ci ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Matteosfiderà Thiagoal secondo turno dell’Atp 500 di Rio de. Il tennista azzurro torna in campo dopo la semifinale degli Australian Open e lo fa sulla terra brasiliana. Accreditato di un bye in quanto prima testa di serie, debutteràmente al secondo turno contro il beniamino di casa. Matteo è nettamente più forte del suo avversario e parte ampiamente favorito. Tuttavia l’impegno non va sottovalutato, per due ragioni in particolare: per l’italiano si tratta del primo match stagionale sulla terra rossa, mentrene ha già disputati quattro, battendo peraltro avversari ostici come Ramos e Baez. Inoltre, il pubblico sosterrà in gran parte il proprio connazionale e non è una novità quanto siano caldi i tifosi sudamericani. Tra i due non ci ...

Advertising

infoitsport : Dove vedere Berrettini-Monteiro dell’ATP Rio de Janeiro 2022 in TV e streaming - tuttopuntotv : Dove vedere Berrettini-Monteiro dell’ATP Rio de Janeiro 2022 in TV e streaming @atptour #ThisIsTennis… - WeAreTennisITA : A Rio avanzano Sonego e Fognini ?????? Lorenzo batte Djere per 6-2 6-0 e conquista il 2° turno, giocherà contro Kecma… - ansacalciosport : Tennis: Rio, esordi vincenti per Sonego e Fognini. Berrettini domani dal secondo turno contro brasiliano Monteiro |… - lorenzofares : Il 2T degli italiani al #RioOpen ???? #Berrettini ???? vs Monteiro ???? (giovedì) #Sonego ???? vs Kecmanovic ???? (giovedì)… -