Berlinale 2022 | ‘Alcarras’ di Carla Simon vince l’Orso d’Oro

(Adnkronos) – Berlinale 2022, 'Alcarras' di Carla Simon ha vinto l'ambito Orso d'Oro per il miglior film al Festival di Berlino. Lo ha annunciato la giuria del Festival, guidata dal regista di Hollywood M Night Shyamalan. Il film racconta la storia delle lotte quotidiane di un gruppo di coltivatori di pesche in Spagna, e di come i lavoratori vengono spinti ai margini della loro esistenza. Diciotto erano le opere in lizza per l'Orso d'Oro come miglior film. La Berlinale di quest'anno è aperta al pubblico, ma in base alle restrizioni Covid i teatri saranno riempiti solo a metà e saranno ammessi solo coloro che sono stati vaccinati o sono recentemente guariti.

