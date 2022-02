Belotti chiama il Milan, ma attenzione alla concorrenza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Belotti chiama il Milan: è la sua prima scelta. Contatti negli ultimi giorni tra il club rossonero e l’entourage del giocatore Belotti e il Torino è un’amore destinato a separarsi. Le foto dei tifosi e i cori non son bastati al Gallo per convincerlo ed ecco che quindi si pensa al futuro. Il Gallo ha dato la sua disponibilità al Milan, scartando di fatto le ipotesi estere come Siviglia e Toronto. Lo riporta Alfredo Pedullà. attenzione, però, anche alla Juventus e a zero potrebbe essere sicuramente un colpo interessante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022)il: è la sua prima scelta. Contatti negli ultimi giorni tra il club rossonero e l’entourage del giocatoree il Torino è un’amore destinato a separarsi. Le foto dei tifosi e i cori non son bastati al Gallo per convincerlo ed ecco che quindi si pensa al futuro. Il Gallo ha dato la sua disponibilità al, scartando di fatto le ipotesi estere come Siviglia e Toronto. Lo riporta Alfredo Pedullà., però, ancheJuventus e a zero potrebbe essere sicuramente un colpo interessante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

