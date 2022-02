Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “fiamma mai spenta”, nuova paparazzata (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme oppure no? Nei giorni scorsi il conduttore aveva smentito il ritorno di fiamma che la ex moglie aveva lasciato intuire rispondendo ad alcune domande de Le Iene, spiegando che il motivo della loro frequentazione sarebbe riconducibile al figlio Santiago. A tornare sull’argomento è stata però adesso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 febbraio 2022)Desono tornati insieme oppure no? Nei giorni scorsi il conduttore aveva smentito il ritorno diche la ex moglie aveva lasciato intuire rispondendo ad alcune domande de Le Iene, spiegando che il motivo della loro frequentazione sarebbe riconducibile al figlio Santiago. A tornare sull’argomento è stata però adesso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

StigmabaseF : Belen Rodriguez riapre il cuore a Stefano De Martino: «La nostra storia non ha detto ... - Il Gazzettino: Si parla… - FilippoCarmigna : Belen Rodriguez riapre il cuore a Stefano De Martino: «La nostra storia non ha detto (ancora) tutto» - occhio_notizie : Belen Rodriguez è stata mai attratta da una donna? La risposta della showgirl spiazza tutti #belenrodriguez - VicolodelleNews : #Gossip: #StefanoDeMartino, nonostante le sue smentite è sempre più vicino all’ex #BelenRodriguez, che al riguardo… - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez: `La storia con De Martino avrà detto tutto quando non ci sarò più`. E Andrea Delogu: `Tra me e Ste… -