Be Tv | presentata la prima televisione dedicata allo sport paralimpico

Un vernissage davvero riuscito per la neonata BE, la TV dello sport paralimpico che alzerà il sipario nelle prossime ore. Nella affollata Sala Tirreno della Regione Lazio, nel pieno rispetto delle norme antiCovid, si sono dati convegno atleti, tecnici e dirigenti delle Federazioni del Coni e del Comitato paralimpico, che patrocina l'iniziativa, e degli Enti di Promozione sportiva. Numerosi gli ospiti e relatori che hanno voluto celebrare l'iniziativa realizzata in connubio da Mediasport Group e l'Osservatorio Italiano Non Profit. A Fare gli onori di casa il delegato allo sport del presidente Zingaretti della Regione Lazio Roberto Tavani che ha aperto i lavori. A nobilitare la presentazione il ministro per le disabilità del Governo Erika Stefani.

