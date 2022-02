Basket, Ettore Messina: “Mitoglu tornerà contro l’Olympiacos, per Shields ci vorrà di più” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Olimpia Milano sta disputando una stagione positiva in Eurolega, piazzandosi attualmente in terza posizione dietro alle corazzate Barcellona e Real Madrid, pur avendo dovuto fare i conti con numerosi infortuni tra cui quelli del greco Dinos Mitoglu e dello statunitense Shavon Shields. Dopo mesi, sembra però che per il lungo il rientro è vicino e c’è anche una possibile data per rivederlo in campo. “Sono entrambi reduci da infortuni pesanti e interventi chirurgici importanti, che richiedevano tre mesi – ha dichiarato il tecnico Ettore Messina – Siamo riusciti, con cautela, ad anticipare un po’ i tempi. Dinos ha iniziato il lavoro con la palla, speriamo di rivederlo contro l’Olympiacos“. Shields è invece ancora fermo ai box dalla fine di dicembre e non c’è ancora una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Olimpia Milano sta disputando una stagione positiva in Eurolega, piazzandosi attualmente in terza posizione dietro alle corazzate Barcellona e Real Madrid, pur avendo dovuto fare i conti con numerosi infortuni tra cui quelli del greco Dinose dello statunitense Shavon. Dopo mesi, sembra però che per il lungo il rientro è vicino e c’è anche una possibile data per rivederlo in campo. “Sono entrambi reduci da infortuni pesanti e interventi chirurgici importanti, che richiedevano tre mesi – ha dichiarato il tecnico– Siamo riusciti, con cautela, ad anticipare un po’ i tempi. Dinos ha iniziato il lavoro con la palla, speriamo di rivederlo“.è invece ancora fermo ai box dalla fine di dicembre e non c’è ancora una ...

