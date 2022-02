Barcellona, Xavi: “Non siamo favoriti, il Napoli ha due fattori dalla sua. Spareggio da Champions” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Barcellona-Napoli, Xavi parla in conferenza stampa alla vigilia della gara d’andata dei sedicesimi di Europa League. Barcellona – Napoli Xavi parla in conferenza stampa. Il tecnico dei blaugrana ha parlato della sfida dei sedicesimi di Europa League insieme a Pedri. Sedicesimo d’andata al Camp Nou, match di ritorno Napoli-Barcellona il 24 febbraio al ‘Maradona’ alle ore 21:00. Conferenza Xavi Barcellona – Napoli Barcellona – Napoli conferenza stampa di Xavi e Pedri: Prende la parola Pedri: “Volevo tornare al meglio, sono contento per la fiducia avuta dall’allenatore. È una partita importante per noi, come se fosse una notte di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 16 febbraio 2022)parla in conferenza stampa alla vigilia della gara d’andata dei sedicesimi di Europa League.parla in conferenza stampa. Il tecnico dei blaugrana ha parlato della sfida dei sedicesimi di Europa League insieme a Pedri. Sedicesimo d’andata al Camp Nou, match di ritornoil 24 febbraio al ‘Maradona’ alle ore 21:00. Conferenzaconferenza stampa die Pedri: Prende la parola Pedri: “Volevo tornare al meglio, sono contento per la fiducia avuta dall’allenatore. È una partita importante per noi, come se fosse una notte di ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Barcellona-Napoli, una gabbia per Osimhen, l'infortunio di Araujo complica i piani di Xavi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Barcellona-Napoli, una gabbia per Osimhen, l'infortunio di Araujo complica i piani di Xavi - napolipiucom : Barcellona, Xavi: 'Non siamo favoriti, il Napoli ha due fattori dalla sua. Spareggio da Champions'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Barcellona-Napoli, una gabbia per Osimhen, l'infortunio di Araujo complica i piani di Xavi - apetrazzuolo : CDS - Barcellona-Napoli, una gabbia per Osimhen, l'infortunio di Araujo complica i piani di Xavi -