Barcellona, per la difesa spunta Koulibaly (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Barcellona ha messo gli occhi su Kalidou Koulibaly. Come riporta l'edizione odierna della La Gazzetta dello Sport, infatti, da qualche... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilha messo gli occhi su Kalidou. Come riporta l'edizione odierna della La Gazzetta dello Sport, infatti, da qualche...

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli, informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso per i tifosi azzurri presenti al Camp Nou… - cmdotcom : #Napoli, guai in vista del #Barcellona: infortunio per #Osimhen [ @giovanniannun ] - sportli26181512 : Barcellona, per la difesa spunta Koulibaly: Il Barcellona ha messo gli occhi su Kalidou Koulibaly. Come riporta l'e… - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: Napoli, #Osimhen a rischio per il Barcellona: ha rimediato una botta. #SportMediaset -