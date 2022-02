Barcellona-Napoli, i convocati di Spalletti: c’è Osimhen (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La lista dei calciatori convocati dal tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in vista della sfida contro il Barcellona, valida per i playoff di Europa League e in programma giovedì 17 febbraio alle ore 18.45. C’è Victor Osimhen, assente all’allenamento odierno in via precauzionale per un sovraccarico al ginocchio. Di seguito la lista completa. convocati Portieri: Idasiak, Meret, OspinaDifensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, ZanoliCentrocampisti: Anquissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, ZielinskiAttaccanti: Insigne, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La lista dei calciatoridal tecnico del, Luciano, in vista della sfida contro il, valida per i playoff di Europa League e in programma giovedì 17 febbraio alle ore 18.45. C’è Victor, assente all’allenamento odierno in via precauzionale per un sovraccarico al ginocchio. Di seguito la lista completa.Portieri: Idasiak, Meret, OspinaDifensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, ZanoliCentrocampisti: Anquissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, ZielinskiAttaccanti: Insigne, Mertens, Ounas,, Petagna SportFace.

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ??? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - cmdotcom : #Napoli, guai in vista del #Barcellona: infortunio per #Osimhen [ @giovanniannun ] - cn1926it : #DelGenio: “Il #Napoli dovrà sfruttare tutte le occasioni. E su #Osimhen…” #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Schwoch: “Barcellona alla portata del Napoli, Mertens potrebbe fare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Napoli Barcellona, Xavi: "Zielinski e Insigne grandi giocatori. Napoli da Champions" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore del Barcellona Xavi ha parlato del valore del Napoli Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. Il tecnico spagnolo ha esaltato il valore della squadra azzurra. LE PAROLE - "È una ...

Probabili formazioni Atalanta Olympiacos/ Diretta tv: Koopmeiners tornerà in mediana ... Manolas ha fatto le fortune soprattutto della Roma (suo il gol che aveva completato la rimonta ai danni del Barcellona, nei quarti di Champions League), nel 2019 è passato al Napoli ma la coppia con ...

Barcellona-Napoli, la carica dei cinquemila tifosi: sarà invasione al Camp Nou Corriere dello Sport AUDIO - Di Gennaro: "Napoli favorito contro il Barcellona, nessuno gioca meglio in Italia" Il Barcellona non è più quello di prima, anche se è sempre difficile affrontarlo. Per me adesso è favorito il Napoli, vedendo anche i ritorni di queste settimane. E' la squadra che gioca meglio in ...

IL PENSIERO - Del Genio: "Fabian è più pronto dei ragazzi del Barcellona, il Napoli dovrà sfruttare le occasioni" Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Fabian interessa ai club spagnoli e secondo me è più pronto dei ragazzini del Barcellona. Ma speriamo ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore delXavi ha parlato del valore delXavi, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il. Il tecnico spagnolo ha esaltato il valore della squadra azzurra. LE PAROLE - "È una ...... Manolas ha fatto le fortune soprattutto della Roma (suo il gol che aveva completato la rimonta ai danni del, nei quarti di Champions League), nel 2019 è passato alma la coppia con ...Il Barcellona non è più quello di prima, anche se è sempre difficile affrontarlo. Per me adesso è favorito il Napoli, vedendo anche i ritorni di queste settimane. E' la squadra che gioca meglio in ...Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Fabian interessa ai club spagnoli e secondo me è più pronto dei ragazzini del Barcellona. Ma speriamo ...