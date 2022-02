Barcellona-Napoli, diffidati due azzurri e due blaugrana: rischia anche Spalletti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ci stiamo avvicinando sempre di più alla super-sfida di domani sera al Camp Nou tra Barcellona e Napoli. Come immaginabile, sarà una gara combattuta su tutti fronti e c’è da far caso ovviamente anche alla questione diffide. UDINE, ITALY – SEPTEMBER 20: Kalidou Koulibaly of SSC Napoli celebrates the victory after the Serie A match between Udinese Calcio and SSC Napoli at Dacia Arena on September 20, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Barcellona-Napoli: ecco i diffidati I calciatori diffidati sono due per parte: per i blaugrana, sono in diffida Piquè e Gavi, mentre per il Napoli a rischio squalifica ci sono Giovanni Di Lorenzo, il Comandante Koulibaly e il mister ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ci stiamo avvicinando sempre di più alla super-sfida di domani sera al Camp Nou tra. Come immaginabile, sarà una gara combattuta su tutti fronti e c’è da far caso ovviamentealla questione diffide. UDINE, ITALY – SEPTEMBER 20: Kalidou Koulibaly of SSCcelebrates the victory after the Serie A match between Udinese Calcio and SSCat Dacia Arena on September 20, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images): ecco iI calciatorisono due per parte: per i, sono in diffida Piquè e Gavi, mentre per ila rischio squalifica ci sono Giovanni Di Lorenzo, il Comandante Koulibaly e il mister ...

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ??? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - cmdotcom : #Napoli, guai in vista del #Barcellona: infortunio per #Osimhen [ @giovanniannun ] - Spazio_Napoli : #FabianRuiz non ha paura del #Barcellona e sprona il #Napoli in vista del match di domani sera! ?? Poi parla del su… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OCCHIO AL GIALLO - Barcellona, due diffidati a rischio per la sfida di ritorno contro il Napoli -