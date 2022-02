Balneari sul piede di guerra, Licordari: Daremo battaglia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “La categoria dei Balneari è sul piede di guerra, noi Daremo battaglia. Che nessuno pensi che noi possiamo accettare in modo arrendevole una situazione di questo tipo”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Fabrizio Licordari, presidente di AssoBalneari Italia-associazione imprenditori turistici Balneari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “La categoria deiè suldi, noi. Che nessuno pensi che noi possiamo accettare in modo arrendevole una situazione di questo tipo”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Fabrizio, presidente di AssoItalia-associazione imprenditori turistici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TeresaBellanova : Sul tema della riforma delle concessioni balneari bisogna contemperare gli interessi ribadendo, però, il ruolo dell… - Linkiesta : Lo scatto di #Draghi e quella grande occasione che il #Pd è fermamente intenzionato a perdere Il ritorno dell’asse… - ggargiulo3 : RT @lavoceinfo: Delle oltre 13k concessioni balneari per uso turistico di cui sono disponibili dati sul canone, solo 3157 prevedono un cano… - luipanfilibreda : RT @lavoceinfo: Delle oltre 13k concessioni balneari per uso turistico di cui sono disponibili dati sul canone, solo 3157 prevedono un cano… - zottolam : RT @lavoceinfo: Delle oltre 13k concessioni balneari per uso turistico di cui sono disponibili dati sul canone, solo 3157 prevedono un cano… -