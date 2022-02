Balneari | Salvini al lavoro con imprese | ' passi avanti ma ancora tanto da fare' **

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Ottima riunione dicon i rappresentanti dellebalneari. Alcuni importanti risultati attesi da anni dai balneari, grazie all'impegno comune, sono stati raggiunti: dalla tutela delle piccole e medieal riconoscimento degli investimenti fatti e del valore dell'impresa, all'esclusione del canone quale elemento di valutazione, alla messa in sicurezza delle attività da provvedimenti giudiziari fino alla tutela di coloro che hanno gestito direttamente la concessione negli ultimi cinque anni". Lo dice Matteo. "altrorimane daper garantire il, gli investimenti, i sacrifici fatti e il diritto a un futuro sereno per migliaia di imprenditori e lavoratori del mare. ...

... 'Prima i ministri leghisti approvano il testo in Cdm e cinque minuti dopo Matteolo ...dei Ministri si è consumato il primo atto di un esproprio ai danni di trentamila impreseche avrà ...... "Prima i Ministri leghisti approvano il testo in Cdm e cinque minuti dopo Matteolo ...dei Ministri si è consumato il primo atto di un e sproprio ai danni di trentamila impreseche ...(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità la modifica delle concessioni balneari, tassello mancante di quella ... Il partito di Matteo Salvini, attraverso il sottosegretario ...«Ho sentito Salvini dire `noi abbiamo scelto l’Italia´, ma che vuol ... era d’accordo con noi sui balneari e vota per mettere all’asta ed espropriare 30mila aziende italiane». La considerazione finale ...