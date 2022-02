Avellino, ufficiale: sollevati dai rispettivi incarichi Braglia e Di Somma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'Avellino ha sollevato dai rispettivi incarichi il tecnico Piero Braglia e il direttore sportivo Salvatore Di Somma Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'ha sollevato daiil tecnico Pieroe il direttore sportivo Salvatore Di

Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Avellino, esonerati il tecnico Braglia e il DS Di Somma - despite_qwame : RT @DiMarzio: #SerieC I #Avellino, ufficiale l'esonero di #Braglia. Via anche il direttore sportivo #DiSomma. In pole per la panchina #Bosc… - titty_napoli : RT @BrunoGalvan85: Ufficiale, sollevati dall'incarico sia Braglia che Di Somma #Avellino - DiMarzio : #SerieC I #Avellino, ufficiale l'esonero di #Braglia. Via anche il direttore sportivo #DiSomma. In pole per la panc… - TuttoAvellinoit : UFFICIALE - #Avellino, Braglia e Di Somma sollevati dai rispettivi incarichi -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino ufficiale Montevergine, chiusa per Covid l'abbazia contagiato anche l'abate Guariglia C hiusa per Covid l'abbazia di Montevergine. Contagiato dal virus anche l'abate. Off limita, inoltre, al Loreto di Mercogliano. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dai monaci. 'A seguito della positività al Covid - 19 riscontrata al Padre Abate Riccardo Luca Guariglia e a parte della Comunità Monastica, il Santuario di ...

√ Musicultura, tutti i nomi dei partecipanti alle selezioni ... in collaborazione con Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, nel prossimo mese di maggio. ... Martina Vinci, Genova; Vito, Palermo; Y0, Ravenna; YoshWhale, Salerno; Zerella, Avellino Segui ...

Avellino, ufficiale: esonerato Braglia. Sollevato anche il Ds Di Somma - TifosiPalermo TifosiPalermo UFFICIALE - Avellino, esonerati il tecnico Braglia e il DS Di Somma L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il direttore sportivo Salvatore Di Somma e l’allenatore della prima squadra Piero Braglia.

Avellino, ufficiale: sollevati dai rispettivi incarichi Braglia e Di Somma A darne notizia è lo stesso club biancoverde tramite una nota ufficiale diramata attraverso i propri canali di riferimento. "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il ...

C hiusa per Covid l'abbazia di Montevergine. Contagiato dal virus anche l'abate. Off limita, inoltre, al Loreto di Mercogliano. La comunicazioneè arrivata direttamente dai monaci. 'A seguito della positività al Covid - 19 riscontrata al Padre Abate Riccardo Luca Guariglia e a parte della Comunità Monastica, il Santuario di ...... in collaborazione con Rai Radio 1, la radiodi Musicultura, nel prossimo mese di maggio. ... Martina Vinci, Genova; Vito, Palermo; Y0, Ravenna; YoshWhale, Salerno; Zerella,Segui ...L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il direttore sportivo Salvatore Di Somma e l’allenatore della prima squadra Piero Braglia.A darne notizia è lo stesso club biancoverde tramite una nota ufficiale diramata attraverso i propri canali di riferimento. "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il ...