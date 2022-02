Avellino | sollevati dai rispettivi incarichi il direttore sportivo Di Somma e l’allenatore Braglia

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S.1912 comunica di aver sollevato daiilSalvatore Didella prima squadra Piero. Insieme al tecnico sono stati esoneratiin seconda Domenico De Simone ed il preparatore atletico Vito Barberio. Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere. La seduta di allenamento odierna verrà condotta da Raffaele Biancolino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

