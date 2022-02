Aumento costo pane, l’allarme lanciato da Confartigianato Sardegna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Aumento costo pane una conseguenza del caro energia. E’ questo l’allarme lanciato da Confartigianato. A finire sotto la lente d’ingrandimento anche le imprese sarde strette dalla morsa dell’Aumento dei costi dell’energia. Un Aumento sensibile dei costi che va a scaricarsi sul prodotto finale. Anche le imprese sarde strette nella morsa dell’Aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. “Le nostre realtà della panificazione sono preoccupate per l’abnorme crescita dei prezzi di gas, energia, materie prime e materiali di imballaggio già in atto da alcuni mesi – spiega Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – dai calcoli effettuati sempre dal nostro Ufficio Studi, ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022)una conseguenza del caro energia. E’ questoda. A finire sotto la lente d’ingrandimento anche le imprese sarde strette dalla morsa dell’dei costi dell’energia. Unsensibile dei costi che va a scaricarsi sul prodotto finale. Anche le imprese sarde strette nella morsa dell’dei costi dell’energia e delle materie prime. “Le nostre realtà della panificazione sono preoccupate per l’abnorme crescita dei prezzi di gas, energia, materie prime e materiali di imballaggio già in atto da alcuni mesi – spiega Maria Amelia Lai, Presidente diImprese– dai calcoli effettuati sempre dal nostro Ufficio Studi, ...

