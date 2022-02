ATP Rio de Janeiro 2022: avanzano Sonego e Fognini. Verdasco sconfigge Lajovic, male Garin (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si è conclusa da poco la seconda giornata dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliana si sono giocati oggi otto match di primo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Ottimi segnali dai due azzurri in campo. Fabio Fognini (n.38 ATP) sconfigge l’argentino Facundo Bagnis (n. 77 del ranking) con un netto 6-2 6-4 e si regala il secondo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta (testa di serie n.4), mentre Lorenzo Sonego (testa di serie n.6) supera agilmente il serbo Laslo Djere (n.56 al mondo) per 6-2 6-0. Per il torinese ci sarà ora la sfida contro l’altro serbo Mioimir Kecmanovic (n. 70 ATP). Vittoria a sorpresa di Federico Coria (n.63 al mondo), che batte il cileno Cristian Garin (n.19 ATP) con un veloce 6-2 6-0. L’argentino ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si è conclusa da poco la seconda giornata dell’ATP 500 di Rio de. Sulla terra rossa brasiliana si sono giocati oggi otto match di primo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Ottimi segnali dai due azzurri in campo. Fabio(n.38 ATP)l’argentino Facundo Bagnis (n. 77 del ranking) con un netto 6-2 6-4 e si regala il secondo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta (testa di serie n.4), mentre Lorenzo(testa di serie n.6) supera agilmente il serbo Laslo Djere (n.56 al mondo) per 6-2 6-0. Per il torinese ci sarà ora la sfida contro l’altro serbo Mioimir Kecmanovic (n. 70 ATP). Vittoria a sorpresa di Federico Coria (n.63 al mondo), che batte il cileno Cristian(n.19 ATP) con un veloce 6-2 6-0. L’argentino ...

