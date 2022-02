Atletica | Marcell Jacobs a caccia del record europeo | 60 metri infuocato a Lievin | che sfida con Baker

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)ha messo nel mirino ilsui 60in questa stagione al coperto. Il Campione Olimpico dei 100ha incominciato l’annata agonistica nel miglior modo possibile, con due vittorie schiaccianti a Berlino (6.51) e a Lodz (6.49). L’azzurro si è fermato ad appena due centesimi dal suoitaliano e la sensazione è che abbia tutte le carte in regola per infrangere il 6.47 siglato lo scorso anno quando si laurò Campione d’Europa nella specialità. In Polonia non era riuscito nel suo intento a causa di una partenza non ottimale in finale, ma acercherà di correggere gli errori e di spingersi oltre la barriera.punta a essere grande protagonista nel meeting in Francia, ...