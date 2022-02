Atletica, domani Marcell Jacobs a Lievin. Orario d’inizio, programma, su che canale vederlo in tv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) domani (giovedì 17 febbraio) Marcell Jacobs parteiciperà al meeting di Lievin (Francia). L’azzurro sta scaldando brillantemente il motore in vista dei Mondiali Indoor, in programma a Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha vinto in maniera convincente i 60 metri al coperto in occasione dell’ISTAF Indoor a Berlino e dell’Orlen Cup di Lodz, timbrando un 6.51 nella prima occasione e un brillante 6.49 nella seconda uscita. Il velocista lombardo si è avvicinato al suo record italiano di 6.47 e ha nel mirino il record europeo (6.42). Dopo aver disputato ben due eventi nel giro di sette giorni (con quattro gare a tutti gli effetti, visto che in entrambe le occasioni si è cimentato con batterie e finale), l’azzurro si rimetterà in gioco giovedì 17 febbraio a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)(giovedì 17 febbraio)parteiciperà al meeting di(Francia). L’azzurro sta scaldando brillantemente il motore in vista dei Mondiali Indoor, ina Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha vinto in maniera convincente i 60 metri al coperto in occasione dell’ISTAF Indoor a Berlino e dell’Orlen Cup di Lodz, timbrando un 6.51 nella prima occasione e un brillante 6.49 nella seconda uscita. Il velocista lombardo si è avvicinato al suo record italiano di 6.47 e ha nel mirino il record europeo (6.42). Dopo aver disputato ben due eventi nel giro di sette giorni (con quattro gare a tutti gli effetti, visto che in entrambe le occasioni si è cimentato con batterie e finale), l’azzurro si rimetterà in gioco giovedì 17 febbraio a ...

