Atalanta, quanto serve ritrovare anche il tifo? Lo dicono i dati: Bergamo ha perso più degli altri: -51% del pubblico pre Covid (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si stanno svuotando gli stadi italiani e il Gewiss Stadium non fa certo eccezione, anzi. A distanza di 3 mesi torniamo su Corner per fare il punto sulla presenza dei tifosi atalantini allo stadio. Dapprima, doverosamente, uno sguardo alle cifre … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si stanno svuotando gli stadi italiani e il Gewiss Stadium non fa certo eccezione, anzi. A distanza di 3 mesi torniamo su Corner per fare il punto sulla presenza deisi atalantini allo stadio. Dapprima, doverosamente, uno sguardo alle cifre …

Advertising

parado_nobailao : @torellobello0 quanto il pareggio di atalanta-juve - giuseppeserra16 : Qui non c'era niente e vi siete inventati degli episodi dubbi. L'unico fallo veramente da rivedere era quello di Ha… - AlfonsoParibel1 : @Fabiofox73 Cmq vero, quanto cazzo picchia l’Atalanta. - pietromichi : @Merca_Aison @alfonso36366302 @PdiCalcio @Delirio897J Era ovviamente per dimostrare che il numero di rigori non dip… - Bennu987 : @itselee8 @dariopelle3 Non vedono l'ora che l'Atalanta torni a lottare con Cagliari e Sampdoria per la salvezza, qu… -