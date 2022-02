Atalanta-Olympiacos domani in tv in chiaro? Orario e diretta streaming Europa League 2021/2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sta per terminare l’attesa per Atalanta-Olympiacos, gara di andata degli spareggi di Europa League 2021/2022. La Dea di Gasperini, retrocessa dai gironi di Champions League, ospita la squadra di Pedro Martins, che ha chiuso al secondo posto il girone. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di giovedì 17 febbraio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252 del satellite), Sky Sport Arena e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Il matchsarà visibile anche in diretta tv in chiaro su TV8. Sportface vi terrà inoltre informati con notizie in tempo reale e video highlights per non perdersi nulla. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sta per terminare l’attesa per, gara di andata degli spareggi di. La Dea di Gasperini, retrocessa dai gironi di Champions, ospita la squadra di Pedro Martins, che ha chiuso al secondo posto il girone. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di giovedì 17 febbraio. La partita sarà trasmessa intv su Sky Sport (canale 252 del satellite), Sky Sport Arena e Sky Sport 4K, oltre che insu Sky Go, Now e DAZN. Il matchsarà visibile anche intv insu TV8. Sportface vi terrà inoltre informati con notizie in tempo reale e video highlights per non perdersi nulla. SportFace.

Advertising

tuttoatalanta : Atalanta-Olympiacos, Gori vieta gli alcolici prima e dopo il match da mercoledì sera - zazoomblog : Atalanta-Olympiacos Gasperini in conferenza stampa: data orario diretta tv e streaming - #Atalanta-Olympiacos… - DaiDea7 : RT @Carlo_Canavesi: Siamo in diretta su La Maglia Sudata, il primo canale Twitch dedicato all’#Atalanta. A metà strada tra Juve e Olympiaco… - Carlo_Canavesi : Siamo in diretta su La Maglia Sudata, il primo canale Twitch dedicato all’#Atalanta. A metà strada tra Juve e Olymp… - GazzettinoL : Europa League Spareggi Siviglia-Dinamo Zagabria Atalanta-Olympiacos Lipsia-Real Sociedad Barcellona-Napoli Zenit S.… -