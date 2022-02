Atalanta | Mario Pašali? è diventato papà | è nato il piccolo Luka

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bergamo.? è. Nella serata di martedì 15 febbraio èil suo primogenito,. Il giocatore dell’lo ha annunciato sul suo profilo Instagram postando una foto con le mani della nuova famiglia: quella di mamma Marjia Grbesa, quella die quella minuscola del, con il braccialettino dell’0spedale al polso, che stringe il dito del suo babbo. Sul sito dell’gli auguri di tutta la società: “Èil, primogenito di Marija e?. Mamma e bimbo stanno bene per la grande gioia del. Da parte di ...

È nato il 15 febbraio, Luka il primo figlio di Mario Pasalic e della moglie Marija, l'annuncio con una tenera foto postata sui social nella quale si vedono le mani di mamma e papà insieme a quella del ... All'antivigilia del playoff di andata di Europa League contro l'Olympiacos, Mario Pasalic è diventato papà. Marija Grbesa, la moglie del centrocampista dell'Atalanta, ha dato alla luce ...