“Astratte. Donne e astrazione in Italia 1930-2000” in mostra a Como (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lo spazio di Villa Olmo ospita la mostra “Astratte. Donne e astrazione in Italia 1930-2000” dal 19 Marzo al 29 Maggio 2022 a Como 16. Nanda Vigo, Trigger of the space, 1974, Archivio Nanda Vigo, MilaComo – Dal 19 marzo al 29 maggio 2022 le sale settecentesche di Villa Olmo a Como ospitano “Astratte. Donne e astrazione in Italia 1930-2000”, mostra organizzata dal Comune di Como e curata da Elena Di Raddo che racconta alcune protagoniste dell’arte astratta Italiana a lungo trascurate o dimenticate che, grazie all’attività critica svolta in particolare negli ultimi ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lo spazio di Villa Olmo ospita lain” dal 19 Marzo al 29 Maggio 2022 a16. Nanda Vigo, Trigger of the space, 1974, Archivio Nanda Vigo, Mila– Dal 19 marzo al 29 maggio 2022 le sale settecentesche di Villa Olmo aospitano “in”,organizzata dal Comune die curata da Elena Di Raddo che racconta alcune protagoniste dell’arte astrattana a lungo trascurate o dimenticate che, grazie all’attività critica svolta in particolare negli ultimi ...

Lopinionista : 'Astratte. Donne e astrazione in Italia 1930-2000' in mostra a Como - miniartextil : RT @larafacco_press: ASTRATTE. Donne e astrazione in Italia 1930 - 2000. Una mostra di alto profilo a Villa Olmo di Como. Su @RaiCultura h… - larafacco_press : ASTRATTE. Donne e astrazione in Italia 1930 - 2000. Una mostra di alto profilo a Villa Olmo di Como. Su @RaiCultura - larafacco_press : RT @FinestreArte: Dal 19 marzo al 29 maggio 2022 a Villa Olmo, Como, è in programma ’ASTRATTE. Donne e astrazione in Italia 1930-2000’, mos… - _PuntoZip_ : ASTRATTE. Donne e astrazione in Italia 1930-2000 -