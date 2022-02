Ascolto per evitare strumentalizzazioni e isolare frange radicali. La circolare del Viminale in vista dalle manifestazioni studentesche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In vista della manifestazione studentesca a carattere nazionale indetta dal Fronte della Gioventù Comunista per venerdì 18 febbraio, dopo i gravi eventi che hanno visto coinvolti due giovani studenti impegnati in stage formativi, è necessario intensificare ''i servizi di prevenzione a carattere generale e di controllo dei territorio, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Indella manifestazione studentesca a carattere nazionale indetta dal Fronte della Gioventù Comunista per venerdì 18 febbraio, dopo i gravi eventi che hanno visto coinvolti due giovani studenti impegnati in stage formativi, è necessario intensificare ''i servizi di prevenzione a carattere generale e di controllo dei territorio, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle''. L'articolo .

Advertising

teatrolafenice : ?? Ora ci ascoltiamo un estratto dal Concerto per clarinetto, K.622 di Mozart. Ad interpretarlo Cornelius Meister co… - EleonoraEvi : Una pessima notizia. Che dice molto del nostro paese così ancorato al passato e incapace di guardare non solo al fu… - juventusfc : «Con @AlvaroMorata e @PauDybala_JR c’è un’intesa fantastica anche fuori dal campo, sono due grandissimi giocatori,… - PodcastTeenager : RT @IlCommentatore_: ??????ANNUNCIAZIONE?????? È uscito il QUARTO episodio cucito apposta per VOI dal @PodcastTeenager?? #NellaStanzaDelTeenage… - orizzontescuola : Ascolto per evitare strumentalizzazioni e isolare frange radicali. La circolare del Viminale in vista dalle manifes… -